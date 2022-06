Kevin Scott Bright, il regista di Friends in vacanza a Roma: appena arrivato gli rubano un orologio da 50 mila euro

La sua è diventata una vacanza da incubo. Kevin Scott Bright, il famoso regista e produttore della seguitissima e pluripremiata serie tv americana “Friends” appena arrivato a Roma è stato derubato del suo prezioso orologio da 50 mila euro. Il regista era intento in una passeggiata notturna con il fratello quando è stato “puntato” da due malviventi che gli hanno sottratto il prezioso gioiello.

Il furto al registra di Friends

I fatti sono accaduti nella notte di venerdì 3 giugno. Il regista si trovava in Piazza delle Cinque Lune con il fratello. Intorno all’una, mentre i due turisti americani stavano passeggiando per ammirare le bellezze di Roma, sono stati avvicinati da due malviventi. In un attimo hanno strappato dal polso del 67enne Scott Bright un preziosissimo Patek Philip per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo gli agenti del del commissariato Trevi Campo Marzio. I poliziotti sono partiti all’inseguimento dei due ladri, riuscendo ad acciuffare uno. Si tratta di un 34enne di nazionalità algerina. Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi. Ed è proprio il complice ad avere in mano il prezioso Patek Philip, modello Nautilus Dark Blue, sottratto al regista. L’uomo fermato, infatti, era a mani vuote.

L’arresto e la condanna

L’algerino, comunque, essendo stato colto in flagranza di reato, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. E ieri mattina il 34enne è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Roma, che lo ha condannato a 4 anni con rito abbreviato. Per l’uomo il giudice ha anche disposto il divieto di dimora a Roma.

Adesso gli agenti sono a caccia del complice, che è in possesso del prezioso orologio da 50 mila euro. Un compito difficile, per cercare di non far passare una vacanza terribile al regista che aveva scelto Roma come meta per svagarsi e rilassarsi.