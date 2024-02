Rintracciato alla Magliana dopo 10 anni: era stato condannato per truffa, furto e ricettazione

Arresto del Comando Provinciale di Roma che ferma un pregiudicato alla Magliana: l’uomo risultava irreperibile da 10 anni.

Roma, Chieti, Valmontone. Il triangolo del malaffare trova compimento e fine grazie all’intervento del Comando Provinciale che assicura alla Giustizia un uomo residente alla Magliana, il motivo dell’arresto ha varie attribuzioni. I capi d’imputazione sono truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta e furto.

Già accusato nel 2021 a Chieti, l’uomo è riuscito a evitare il carcere per troppi anni. In quanto risultava irreperibile da una decade. A far cadere tutto il “castello di carte” è stata la Procura di Velletri con la collaborazione della sezione Colleferro delle Fiamme Gialle. Insieme stavano conducendo un’indagine sull’evasione fiscale in relazione a una società di Valmontone inserita nell’edilizia.

Magliana, arrestato per furto e ricettazione dopo 10 anni

La struttura muoveva e gestiva i capitali fra rischio e pericoli di vario genere. La perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo mostra il provvedimento ineseguito. È stato, quindi, rintracciato alla Magliana e chiuso nella Casa Circondariale di Rebibbia. Fine della corsa per quello che sembra a tutti gli effetti il tratteggio di un evasore seriale con fini di truffa ed espropriazione.

Un vero e proprio modus operandi che non passa inosservato, malgrado l’irreperibilità del soggetto. Ulteriore motivo di encomio nei confronti delle autorità da parte del Comune. I reati contro il patrimonio, nella Capitale, si attestano intorno al 10,8% fra singoli contribuenti e famiglie.

I reati nella Capitale: le cifre

Numeri dimezzati rispetto alla metà degli anni ’80 quando l’economia e la composizione sociale consentivano altri tipi di manovra. Il reato più commesso, invece, ancora oggi resta il furto con il 45,8% di casi registrati. Numeri che riflettono anche il mutamento del malaffare: cambiano i tempi e mutano anche i tipi di truffa. Il raggiro si evolve senza fermarsi mai, esattamente come le autorità il cui occhio resta sempre vigile.