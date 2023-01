Rita Dalla Chiesa denuncia e documenta con foto ‘Roma sommersa dai rifiuti’… ma è Catania

Ha postato una foto nella quale vengono immortalate centinaia di sacchetti dei rifiuti in strada e sul marciapiede. Uno spettacolo che la deputata di alla Camera di Forza Italia e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa ritwitta per denunciare lo stato di degrado nel quale versa Roma, con tanto di commento nel quale scrive: “Basterebbe questa foto per capire il fallimento del Pd grillinizzato M5S a Roma e cancellare dalla lista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. Roma affogata tra i rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria”. La scena effettivamente è raccapricciante, peccato però che non si tratti della Capitale, ma di Catania.

Gli utenti fanno notare alla deputata l’errore

A far notare l’errore alla dalla Chiesa sono gli utenti: “Purtroppo è Catania… ed è pure vecchia questa foto”. I romani hanno immediatamente capito di non trovarsi di fronte a una strada capitolina e hanno corretto la deputata: “Bisogna essere sicuri di ciò che si twitta per non perdere credibilità”. Altri amareggiati e anche risentiti per un’’accusa’ destituita di fondamento rivolta alla loro amata città, ci vanno giù pesante e scrivono: “Me sa che te sei sbagliata e hai messo una foto fake a Roma non è così ora è ci abito quindi meno fake news e minchiate varie grazie…”.

Dalla Chiesa non fa dietrofront e posta altre foto dei rifiuti a Roma

Anche di fronte alla clamorosa gaffe sui rifiuti capitolini la deputata di FI non fa dietrofront, ma continua ad attaccare la gestione amministrativa romana postando altre foto di Roma sommersa dai rifiuti alle quali fa da corredo la domanda: “Anche questa è Catania?”. La verità è che la ‘svista’ non è piaciuta alla maggior parte degli utenti, alcuni anche affezionati all’esponente di Forza Italia che sottolineano: “Mi piaci molto come conduttrice, preferisco ricordarti così che attraverso i tuoi tweet”.