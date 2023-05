Roma, 11enne presa a bastonate dal padre scappa di casa: ‘Aiutatemi’

Roma. Avrebbe dovuto proteggerla, farla sentire al sicuro, invece per educarla la picchiava. La protagonista della vicenda è una bambina di 11 anni scappata di casa per sottrarsi alle bastonate del padre. La piccola si è rifugiata in un ristorante di via Torrevecchia, a Primavalle. Qui il gestore ed i dipendenti del locale non hanno esitato ad accoglierla, scoprendo poi la terribile storia di violenze e maltrattamenti che la ragazzina era costretta a subire.

Le violenze a colpi di bastonate e la fuga da casa

Aveva lividi sulle braccia, sulle gambe ed era scappata di casa per sfuggire all’ennesimo episodio di violenza. Condotta all’ospedale San Camillo, la ragazzina ha poi spiegato ai soccorritori che che quello era il “metodo educativo” usato abitualmente dal genitore, un uomo di 50anni originario del Bangladesh. Metodo che quest’ultimo avrebbe anche adottato in altre occasioni con la moglie e un’altra figlia. I fatti sono accaduti lo scorso martedì quando il 50 non soddisfatto dei compiti della figlia avrebbe agitato in aria il bastone di legno per colpirla. Una scena, ahimè, conosciuta e la ragazzina ha dapprima urlato, poi ha chiesto al padre di lasciarla in pace e approfittando di un suo momento di distrazione ha aperto la porta di casa ed è scappata in strada. Percorse qualche centinaia di metri, la ragazzina si è rifugiata all’interno del locale ancora in preda alla paura.

Sequestrato il bastone

A casa della ragazzina è stata poi inviata una pattuglia dei carabinieri i quali si rendono conto che quanto descritto dalla piccola vittima potrebbe non essere un caso isolato. Rintracciati i genitori, all’ospedale i medici sembrano confermare i sospetti. Nella casa della ragazzina viene poi trovato il bastone di legno usato per le violenze che è stato sequestrato e messo agli atti per le indagini. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre la moglie e le figlie vengono affidate ad un centro di accoglienza.