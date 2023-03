Roma, 22 pulmini divorati dalle fiamme in via Ostiense. Il Campidoglio: ‘Possibile natura dolosa’

Ventidue i pulmini che questa notte sono stati divorati dalle fiamme a seguito di un incendio divampato all‘altezza del civico 2355, in località Dragona. Un rogo avvenuto a poca distanza da quello che ha invece visto coinvolte 16 auto delle Poste, andate completamente distrutte in viale Palmiro Togliatti e precisamente all’altezza del civico 1505. A seguito dei fatti gli interrogativi sulla matrice di tali eventi diventano sempre più legittimi e frequenti. In corso le indagini da parte degli investigatori che stanno adesso cercando di risalire all’identità dei responsabili. Nessuna pista di indagine esclusa, così come la possibilità che il rogo possa avere una natura dolosa.

Roma, devastante incendio: a fuoco 22 scuolabus. Stanotte incendiati 16 auto delle Poste, si teme siano attentati

L’incendio in via Ostiense e l’ipotesi di una matrice anarchica

I fatti sono avvenuti questa notte. L’allarme è stato fatto scattare dai residenti che, allarmati dalla presenza delle fiamme alte, hanno pensato bene di chiamare il NUE. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco con ben 6 squadre e nella fattispecie, erano presenti: la 13A, l’AB13, AB 12, la 32A e l’Ab 32 più il funzionario di servizio. Fortunatamente nel rogo non risultano persone intossicate o ferite. Discorso diverso invece per i pulmini che sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme. I responsabili dei fatti non sono noti ma la polizia sta indagando per fare chiarezza sull’accaduto, i cui contorni restano poco chiari. Al momento non è esclusa nessuna pista di indagine, nemmeno quella che possa trattarsi di rivendicazioni di matrice anarchica, dovute all’aggravarsi dello stato di salute del leader del movimento Alfredo Cospito, per il quale – da diverse settimane a questa parte – si chiede la revoca del 41 bis, regime detentivo al quale è sottoposto l’uomo.

La nota del Campidoglio