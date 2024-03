Roma, 24enne ai domiciliari va in giro per la città con scacciacani e guanti: arrestato

Lo cercavano per notificargli un aggravamento della misura restrittiva. Il 24enne originario di Frascati era ricercato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, ma si era reso irreperibile da giorni, fino a quanto i militari sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. Il giovane è stato colpito da un’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con quello della custodia cautelare in carcere a causa di varie violazioni delle prescrizioni imposte.

L’aggravamento della misura

Sono stati proprio gli uomini dell’Arma a chiedere un aggravamento della misura, dopo aver riscontrato che il 24enne non rispettava le limitazioni previste. In sostanza l’uomo più volte era venuto meno alle prescrizioni impostegli dal fatto che si trovava agli arresti domiciliari.

Il 24enne ricercato da giorni è stato fermato su via Casilina

Lo scorso pomeriggio di ieri, i Carabinieri lo hanno riconosciuto mentre camminava su via Casilina, in zona Tor Vergata, e lo hanno fermato per un controllo. Una volta perquisito lo hanno trovato in possesso di una pistola “scacciacani” e guanti in lattice. Per il 24enne si sono immediatamente aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.