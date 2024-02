Roma, 27enne pesta la mamma e la iscrive su un sito di incontri per farla prostituire

È riuscita a scappare all’ennesima aggressione del figlio e una volta nell’androne delle scale della sua abitazione in via Ugento a Quarticciolo, ha dato l’allarme al 112: ‘Correte mi ha picchiata ancora una volta’. Vittima una 55enne di Roma in balia del figlio in cerca di denaro per comprare la droga.

La richiesta di aiuto della donna al 112

Estremamente provata, disperata e anche spaventata la donna ha deciso di chiedere aiuto perché il figlio, un 27enne, l’avrebbe picchiata e, secondo quanto avrebbe poi dichiarato agli agenti delle Volanti di Porta Maggiore, non era la prima volta che la riempiva di botte in cerca di denaro. In questa occasione, la scorsa notte poco dopo la mezzanotte, tutto sarebbe accaduto perché il giovane, deciso a racimolare soldi, aveva deciso di vendere la tv di casa.

Il 27enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

La vittima dell’aggressione dopo lo scontro con il figlio si sarebbe rifugiata nell’androne e avrebbe dato l’allarme. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto l’hanno trovata rannicchiata sulle scale e affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per sottoporla alle cure del caso. In casa, invece, nella stanza da letto, è stato trovato il 27enne che i poliziotti hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La mamma denuncia il figlio e racconta particolari raccapriccianti

Nel momento della formalizzazione della denuncia da parte della 55enne, però, sarebbero emersi dei fatti sconcertanti. Il suo ragazzo sarebbe arrivato al punto di iscrivere la mamma a un sito di incontri. Pur di riuscire a fare soldi sembrerebbe fosse pronto a farla prostituire. Ma quest’ultimo punto è ancora tutto da accertare dagli investigatori che cercheranno di ricostruire la vicenda per verificare l’attendibilità della rivelazione della 55enne. Una verità raccapricciante quella raccontata dalla donna agli inquirenti che dovranno, però, trovare riscontri che testimonino la veridicità delle affermazioni della 55enne.