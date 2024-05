Dramma ieri sera a Roma dove un ragazzo di soli 29 anni è stato accoltellato e lasciato in strada in una pozza di sangue. Secondo le prime informazioni raccolte si tratterebbe di una delle persone sgomberate l’altro ieri dalle ex officine Romanazzi tra le zone di Tor Sapienza e Tor Cervara. Cosa è successo.

Un dramma nel dramma. Potrebbe esserci questo dietro al ferimento di un giovane avvenuto ieri sera a Roma. Il ragazzo sarebbe infatti uno degli stranieri sgomberati dalle ex officine Romanazzi lunedì scorso: probabilmente era in cerca di un nuovo alloggio di fortuna quando, per cause da accertare, è stato aggredito finendo accoltellato. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri.

Ragazzo accoltellato a Roma: il caso dopo gli sgomberi alle ex officine Romanazzi

La vittima dell’aggressione dovrebbe essere un cittadino camerunense di 29 anni. Al momento la pista più accreditata sembra essere quella di una lite scoppiata per motivi legati all’occupazione di uno stabile abbandonato. Come spesso accade in questi casi infatti, in occasioni di sgomberi, gli occupanti allontanati spesso finiscono per cercarsi altri ripari di fortuna, puntando ad altri edifici abbandonati.

E potrebbe essere quello che è successo anche in questo caso. Ma la presenza del 29enne potrebbe essere stata osteggiata da qualcuno, forse da altri occupanti abusivi, e la discussione potrebbe essere sfociata nel sangue. Ipotesi chiaramente, sulla quale ora dovranno essere gli investigatori a dover far luce.

Il ritrovamente

Intanto partiamo dagli elementi certi. Ieri sera, intorno alle 20.00, presso un distributore di carburante in via Raffaele Costi è stato rinvenuto un uomo riverso a terra che presentava una ferita d’arma da taglio al torace. L’uomo è stato trasportato da 118 in codice rosso presso Policlinico Umberto I, dove rimane ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri che indagano sull’accaduto. Il ferito dovrebbe essere un cittadino camerunense di 29 anni, sgomberato dalle ex officine Romanazzi lunedì scorso e che probabilmente stava cercando una sistemazione nello stabile in disuso di via Costi.

