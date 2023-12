Prima l’allarme per il tentato furto, poi la scoperta. Dentro la valigia che un malvivente ha tentato di portare via ad una donna a Termini c’erano la bellezza di 600mila euro. Una somma giudicata troppo alta, in base agli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, da possedere per la vittima, una cittadina cinese. Che è stata infine denunciata.

Da vittima di un tentato furto ad una denuncia per sospetto riciclaggio. E’ questo quanto accaduto ad una donna straniera che lunedì pomeriggio aveva chiesto aiuto perché qualcuno aveva tentato di sottrarle, con destrezza, il trolley che aveva con sé. Le sue grida però hanno messo in fuga il rapinatore e tutto si è concluso per il meglio.

O almeno così si pensava. Sì perché a seguito dei controlli di rito è emerso che quello non era un bagaglio “qualunque”. Niente vestiti, scarpe o borse ma soltanto un’ingente somma di denaro, più di mezzo milione di euro suddiviso in banconote di piccolo taglio. Una circostanza che, inevitabilmente, ha fatto scattare un approfondimento da parte degli agenti.

Donna cinese fermata con 600mila euro a Termini

A raccontare la vicenda è stamani il Messaggero. Ad eseguire l’intervento, come si legge sul quotidiano romano, sarebbe stata la Polfer, intervenuta in un primo momento per il tentato furto. Un’azione, quella contro i reati predatori, eseguita con costanza dalle forze dell’ordine come dimostrano i tanti controlli nell’area in particolare in queste giornate prefestive.

Una volta soccorsa la donna è però subito emerso qualcosa di anomalo, a partire dall’agitazione della donna, una 46enne cinese, un po’ troppo restia a rivelare il contenuto della borsa. Che poi però, dopo qualche incertezza iniziale, ha acconsentito al controllo. Ed ecco la sorpresa. Un trolley pieno zeppo di banconote, per la precisione 595mila euro.

Le indagini

Troppi soldi però per quella che, all’apparenza, sembrava una comune turista. Effettuati i dovuti accertamenti la donna, considerando che quella somma non era giustificabile in alcun modo, è stata deferita in stato di libertà. L’ipotesi avanzata è quella di riciclaggio ma chiaramente si attende ora l’esito di ulteriori indagini in merito.