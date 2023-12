Roma, borseggiatori in azione a Termini: arrestate tre persone

Furti con destrezza a Roma, nel mirino dei malviventi ancora turisti e viaggiatori. Tre le persone arrestate dalla Polizia in due distinte circostanze. I colpi nei pressi della Metro A e su un tram alla stazione Termini.

Turisti o semplici pendolari presi di mira da borseggiatori senza scrupoli. Un fenomeno noto chiaramente nelle grandi città e Roma, purtroppo, non fa eccezione. Ma l’attenzione delle forze dell’ordine su questi episodi resta alta: e grazie ai controlli serrati, specie nell’area di Termini, tre malviventi sono finiti in arresto.

Nel primo caso un 37enne straniero è stato bloccato nei pressi della Metro A dopo aver sfilato il portafogli a due turiste spagnole. Nel secondo invece sono stati due i borseggiatori ad entrare in azione: nel mirino, anche in questo caso, un viaggiatore. A lui la coppia, un uomo e una donna, era riuscita a portar via lo smartphone.

Furti a Termini

Nello specifico sono stati gli agenti del Commissariato Porta Maggiore ad intervenire presso la fermata della Metro A, in Piazza dei Cinquecento, in quanto il personale della vigilanza ATAC aveva fermato l’autore di un furto, identificato poi per un romeno di 37 anni: l’uomo, poco prima, aveva rubato i portafogli dalle borse di due turiste spagnole che, accortesi subito di quanto accaduto, avevano chiesto aiuto riuscendo a farlo bloccare.

Sempre a Piazza dei Cinquecento, stavolta nei pressi della fermata del tram, gli investigatori del commissariato Esquilino hanno sorpreso invece un uomo ed una donna, entrambi cittadini romeni, mentre rubavano il telefono cellulare ad un ragazzo: il 40enne ha poggiato la giacca accanto alla borsa della vittima predestinata, mentre la 33enne, fingendo di prendere l’indumento, ha infilato la mano nella borsa del giovane sfilandone il cellulare. Vista la scena i poliziotti sono immediatamente intervenuti arrestando i 2 per furto aggravato in concorso.

I controlli

Complessivamente in queste ultime ore, nell’ambito dei dei controlli da parte della Polizia di Stato atti al contrasto dei reati di tipo predatorio in tutta la Capitale, sono state arrestate in tutto 7 persone gravemente indiziate dei reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e rapina. Tra queste le tre menzionate in questo articolo.