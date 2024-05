Roma, a fuoco 5 cassonetti nella notte, in altri 4 le fiamme “non partono”: caccia al piromane

Nella notte, verso le ore 3,30, nel quartiere Aurelio, 5 cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in particolare carta, sono stati interessati da incendi, tre in via Anastasio II, uno in via Baldo degli Ubaldi ed uno in via di Valle Aurelia. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Per altri quattro, nelle strade vicine, si sono verificati solo principi di incendio estintisi autonomamente. Nessun ferito e nessun altro danno. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo intervenuti sul posto, alla ricerca di testimonianze o di telecamere che possano chiarire la natura degli eventi.

Notizia in aggiornamento