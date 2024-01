Roma, a fuoco bus nel parcheggio della metro Anagnina: le immagini

Fiamme e fumo stamattina nella zona della Metro Anagnina. Qui, nel parcheggio, un autobus della Roma TPL, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Foto e video.

Attimi di paura stamani, mercoledì 17 gennaio 2024, a Roma, nella zona dell’Anagnina. Nel parcheggio della metro, per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un mezzo della Roma TPL. Si tratta della linea 503 che in quel momento – quando erano da poco passate le 10.45 – si trovava fermo al capoinea.

Al suo interno fortunatamente non c’era nessuno. Una volta scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano.

Alta colonna di fumo a Roma

La sequenza, nella sua drammaticità chiaramente, è stata ‘spettacolare’. Un’alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è stata visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto, nel parcheggio, in tanti hanno ripreso la scena con i propri smartphone. In un video – quello sopra riportato – si avvertono anche delle micro-esplosioni dovute alla combustione del mezzo.

Il veicolo, nella circostanza, è andato completamente distrutto rimanendo carbonizzato. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, una volta domato il rogo, hanno messo in sicurezza l’area. Sull’episodio proseguono in tal senso gli accertamenti per stabilire cosa possa aver determinato l’innesco dell’incendio.

Il precedente

Nell’ottobre scorso, lo ricordiamo, un devastante incendio era scoppiato all’interno della rimessa della Roma TPL situata in Via della Maglianella al civico 136 nella zona ovest di Roma. In fiamme erano andati diversi mezzi del trasporto pubblico, almeno cinque, e perfino uno scuolabus. Sul posto, intorno alle 5.30 del 13 ottobre scorso, oltre ai Vigili del Fuoco, erano intervenute le forze dell’ordine. Il fenomeno degli incendi ai mezzi del trasporto pubblico a Roma ha però una lunga scia di trascorsi (nonché indagini specifiche) tanto che in passato i continui episodi erano stati ribattezzati con l’appellativo di “flambus”: mezzi che, spesso a causa dell’usura e del trascorrere dei troppi anni di servizio, venivano avvolti dalle fiamme. Un fenomeno a cui fortunatamente, anche grazie ai progressivi rinnovi di flotta, si è riuscito a porre un freno registrando un netto calo degli incidenti di questo tipo. Al netto di quanto accaduto oggi ovviamente.