Roma, abusa di una bimba di 10 anni davanti alla chiesa: arrestato 37enne

Roma. Arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale un uomo che lo scorso sabato mattina ha allungato le mani verso una bambina di appena 10 anni. La violenza si è consumata di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore e il malvivente, un uomo di 37 anni, si è dato poi alla fuga. Una fuga che è durata poco. Infatti, la madre della piccola ha subito sporto denuncia e l’uomo è stato poi acciuffato ed arrestato dai militari della Stazione di Roma Prenestina e di Roma Casalbertone. Adesso dovrà rispondere del reato di violenza sessuale su minore.

L’abuso di fronte alla chiesa

Per la famiglia doveva essere una giornata di festa e svago ma le cose hanno invece preso tutt’altra piaga. Un uomo, infatti, si è avvicinato a loro figlia allungandole le mani. I fatti sono avvenuti lo scorso sabato. Siamo nelle vicinanze della Basilica di Santa Maria Maggiore e precisamente in via Paolina quando una bambina di appena 10 anni viene avvicinata da un uomo che, approfittando della distrazione dei genitori, le ha subito allungato le mani. In preda al terrore la bimba si è messa ad urlare ma il malvivente è poi scappato facendo perdere momentaneamente le tracce.

La denuncia e l’arresto

La sua fuga è però durata poco in quanto, a seguito dei fatti, la madre ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Fatto scattare l’allarme, i Carabinieri hanno acquisita la descrizione dell’uomo riuscendo ad individuarlo e a bloccarlo poco distante dal luogo dove si sarebbe verificata la vicenda. L’indagato, riconosciuto dalla donna, è stato arrestato e successivamente condotto in carcere dove il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Ora il 37enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in caserma.