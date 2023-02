Roma. Abusivismo, smaltimento illegale di rifiuti e un cucciolo maltrattato: nei guai 10 persone

Roma. Avevano occupato abusivamente un’area, allestendovi all’interno delle abitazioni di fortuna poi anche la gestione illecita e la combustione di rifiuti pericolosi. Ma non finisce qui. I controlli dei Carabinieri hanno permesso di rinvenire anche una katana, detenuta illecitamente, e accertare maltrattamenti verso un cucciolo di pastore maremmano. Denunciate a piede libero dai militari dieci persone, tra cui un minore.

Gli alloggi abusivi e lo smaltimento illecito di rifiuti

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili e dei Carabinieri Forestali di Roma, a seguito di un controllo di propria iniziativa in una zona rurale ubicata lungo la via Tiberina, hanno denunciato a piede libero 10 persone, tra cui un minore. Tutte erano di nazionalità romena e con precedenti ed avevano occupato abusivamente un’area, allestendovi unità abitative di fortuna. Due delle dieci persone sono state anche denunciate per la combustione e la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi di vario genere in un’area di circa 100 mq, che i Carabinieri hanno sequestrato.

La katana e i maltrattamenti

Un controllo più approfondito da parte dei militari dell’Arma ha permesso di rinvenire una katana illecitamente detenuta da due degli indagati e accertare il maltrattamento di un cucciolo di maremmano di tre mesi ferito ad una zampa. Ricevute le cure del caso, l’animale e stato affidato in custodia giudiziaria al canile Municipale di Roma via della Magliana. A seguito dei fatto i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno inviato un’informativa alla Procura di Roma e riaffidato l’area precedentemente occupata al proprietario del terreno.