Roma, agenzia di pratiche auto truffa centinaia di clienti: la denuncia viaggia sui social

La denuncia viaggia sui social. È un utente a segnalare: “Chiunque abbia fatto negli ultimi mesi pratiche all’agenzia di pratiche auto di Ponte Galeria sappia che la pratica potrebbe non essere stata evasa. L’Agenzia ha chiuso e c’è una denuncia penale nei confronti della titolare”. Una notizia ha creato il panico tra quanti si erano rivolti proprio a quell’agenzia per sbrigare passaggi di proprietà, pagamento dei bolli, rinnovo patenti, immatricolazione di veicoli, duplicati patenti, visure camerali…

In 300 sono stati vittima del raggiro

Scoppia l’ira degli automobilisti truffati che testimoniano con commenti sui social in quale raggiro sono incorsi. “Ho pagato 750 euro per un passaggio di proprietà mai registrato e quindi devo ripagare”. Ovviamente sono scattate anche le denunce nei confronti dell’agenzia in questione e sembra, secondo quello che dicono gli utenti che “Sono 300 le denunce. La pratica ora è in mano a un magistrato”.

“Da qualche anno – racconta un altro utente vittima della truffa – a noi stanno arrivando i bolli di due macchine vendute due o tre anni fa, ovviamente per me è una doppia truffa perché chi ha comprato le macchine non paga il bollo e arrivano per entrambe le auto a nome di mio marito, perché il passaggio di proprietà non è stato mai fatto”. Un fatto che pare si sia ripetuto visto che un’altra sottolinea: “Anch’io ho fatto denuncia un mese fa perché si è presa i soldi e non ha fatto il passaggio. E ora non posso fare un altro passaggio perché non si trova il libretto”.

La rabbia dei cittadini vittime della truffa

Tanta la rabbia da parte dei cittadini truffati che non solo non si sono visti sbrigare le pratiche, ma non potranno ricevere indietro le somme corrisposte, anche se del caso sembra siano stati investiti i carabinieri ai quali sono state sporte denunce. “Io sono una di quelle truffate a ottobre – dice un’altra utente – Fatta denuncia e quando mi è stato detto non possiamo fare nulla mi è venuto da ridere”.

C’è anche chi, in un momento di grande risentimento si lascia andare dichiarando: “Ma magari incontrarle in giro per Ponte Galeria, è meglio che non se fanno vedere. Comunque a me hanno dato il libretto ma è falsissimo con tutto stampato anche la revisione. Proprio da arresto”.