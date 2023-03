Roma, aggredito Antonello De Pierro: sospetta commozione cerebrale per il politico

Roma, aggredito Antonello De Pierro: sospetta commozione celebrale per il politico. Da diversi mesi De Pierro, attuale presidente del Movimento Italia dei Diritti, riceveva continue minacce riguardanti le sue battaglie politica. In particolare, stava pagando le dure parole contro la frangia dei “no vax”, con alcuni di loro che da diverso tempo avevano minacciato, anche di morte, con messaggi De Pierro al fine di intimorirlo.

L’aggressione ad Antonello De Pierro a Roma

Saranno le indagini a stabilire se la pista “no vax” rientri con la grave aggressione subita dal politico romano. Resta un fatto, ovvero che chi ha picchiato De Pierro sapeva bene con chi se la stava prendendo. Ma per comprendere questo punto, bisogna fare un piccolo passo indietro, parlando delle dinamiche dell’aggressione. In tal senso, secondo il racconto di Carlo Spinelli (responsabile del Movimento Italia dei Diritti), De Pierro stava attraversando via Cristoforo Colombo con la propria automobile.

A un certo punto, ovvero all’incirca le 12, un’auto avrebbe incominciato a suonargli da dietro e cercato di tamponarlo lungo la famosa strada romana. L’automobile che inveiva contro De Pierro, decide a un certo punto di superare l’auto del politico, piazzarsi davanti e bloccare il transito di De Pierro. Dal veicolo che inveiva contro il politico romano, sarebbe sceso un uomo, che con maniere molto energiche avrebbe prima preso a calci lo sportello dell’auto di De Pierro, poi successivamente gli avrebbe rotto il finestrino del lato guidatore.

A questo punto, il politico romano sarebbe sceso dall’automobile, in maniera coraggiosa ma forse anche per chiamare aiuto negli altri automobilisti. Qui, l’aggressore l’avrebbe colpito con pugni e schiaffi al viso, arrivando addirittura a un pugno alla nuca che di fatto avrebbe tramortito De Pierro. Dopo questo pugno tremendo, l’aggressore sarebbe fuggito a bordo della propria automobile. Qualche testimone deve aver chiamato i soccorsi, con i paramedici che avrebbero caricato lo stesso politico sull’ambulanza e lo avrebbero condotto al Pronto Soccorso del San Giovanni.