Roma, aggressione choc a Trastevere: “Erano in tre, mi hanno picchiato con una mazza da baseball”

Un’altra brutale aggressione a Roma, la seconda nel giro di poche ore e anche questa – apparentemente – senza motivo. Un ragazzo di 26 anni è stato infatti picchiato da tre persone, al momento rimaste ignote, l’altra notte a Trastevere. Serie le ferite riportate con il giovane che è finito in Ospedale. Sul caso indagano ora i Carabinieri. Ieri pomeriggio invece un’anziana, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è stata presa a bastonate in Via Collatina da un passante.

Ragazzo picchiato a Trastevere nella notte tra il 3 e 4 marzo 2023

L’allarme è scattato nel cuore della notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo 2023 in Piazza Trilussa a seguito della segnalazione di una furibonda lite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno trovato a terra la vittima del presunto pestaggio la quale ha riferito che tre persone, che non conosceva, poco prima lo avevano accerchiato e malmenato violentemente anche utilizzando una mazza da baseball. Prima di svanire nel nulla. Il 26enne è stato così portato immediatamente in Ospedale dove ha ricevuto le cure del caso: piuttosto serie le ferite contusive riportate considerando il referto medico di 30 giorni di prognosi. In corso le indagini per risalire agli autori delle aggressioni.

Malamovida a Trastevere

L’episodio purtroppo è soltanto l’ultimo di una lunga serie che si registrano in questa zona tra le più gettonate per la movida del fine settimana a Roma. Appena sette giorni fa, ricorderete, un’altra violentissima aggressione con il pestaggio a sfondo razzista era avvenuta sempre nel cuore di Trastevere: vittima in quel caso era stato un giovane di colore picchiato senza scrupoli da un branco di ragazzini in piazza San Cosimato. Una follia documentata con video e foto rimbalzati poi nelle chat di quartiere a testimoniare un fenomeno, quello della malamovida, che purtroppo spesso caratterizza questo quadrante. Non a caso sono sempre più frequenti i servizi di controllo in zona da parte delle forze dell’ordine per contrastare i reati di ogni tipo: il 20 febbraio ad esempio, a tal proposito, uno spacciatore era stato arrestato e altre 4 persone denunciate.

