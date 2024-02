Roma, aiuta il vicino ad aggiustare la tenda e precipita dal balcone: muore Piergiorgio Riccardi

Voleva essere una gentilezza, come se ne fanno tra buoni vicini. Gli era stato chiesto di sistemare la tenda di un anziano che abita accanto a lui, ma quel gesto di altruismo gli è costato la vita.

Il 49enne Piergiorgio Riccardi aveva prontamente risposto alla richiesta di aiuto del suo vicino e stava cercando di sistemare la tenda rimasta incastrata. Si trovava sul balcone al secondo piano della palazzina in via Tenuta del Casalotto a Morena, nell’area più a sud della Capitale, quando, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Lo sfortunato ha fatto un volo di cinque metri per finire la sua caduta nella rampa del garage. L’urto è stato violentissimo per il 49enne. La tragedia s’è consumata sotto gli occhi dell’anziano che gli aveva chiesto la cortesia di aggiustare quella maledetta tenda.

Per il 49enne non c’è stato nulla da fare

Una caduta rovinosa sull’asfalto che non ha lasciato scampo al 49enne. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ad accorrere, nell’immediatezza dei fatti, sono stati, non solo i sanitari del 118, ma anche la Polizia e i Vigili del fuoco.

L’uomo lascia la moglie e tre figli

Piergiorgio era sposato con tre figli e viveva proprio in quello stabile al primo piano. Una tragedia immane per la famiglia del 49enne attorno alla quale si sono stretti amici, parenti e vicini rimasti sconvolti dall’accaduto. L’uomo era molto conosciuto in zona e benvoluto da tutti proprio per il suo garbo e il suo altruismo. Appena la notizia si è diffusa anche sui social si sono avvicendati messaggi di cordoglio e dolore per il decesso del 49enne.