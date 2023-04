Roma, ‘Aiuto, un uomo sta affogando nel Tevere’: sommozzatori scandagliano il fiume

Stamattina una persona è stata avvistata nelle acque del Tevere in evidente difficoltà. L’allarme è scattato alle 10,26 presso la centrale operativa dei Vigili del fuoco che ha inviato immediatamente una squadra da terra, la 1/A, ma anche il personale del distaccamento fluviale e in sostegno anche il capoturno provinciale.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche da parte dei Vigili del fuoco

Le attività sono state avviate velocemente, in questi casi la celerità è d’obbligo. La segnalazione arrivata ai soccorritori avvertiva di una persona, in evidente difficoltà che si trovava nelle acque del Tevere, all’altezza di ponte Garibaldi. Al fine di svolgere attività più meticolose e celeri sono al lavoro anche i sommozzatori VVF con l’utilizzo del sonar Dindson ad alta definizione. Troppe volte è capitato che situazioni di questo tipo si siano trasformati in tragedie, il tempo di intervento deve essere rapido per evitare conseguenze più serie.

Le attività si stanno svolgendo da terra, sul fiume e con i sommozzatori

Al momento non si conosce l’identità della persona avvistata, unica certezza è che le ricerche vanno avanti serrate. L’ultima volta che si sono svolte le ricerche di questo tipo risalgono a settembre scorso quando, un giovane di nazionalità iraniana, studente presso l’università di Ingegneria della Sapienza, è sparito. La scomparsa dell’universitario era stata segnalata il 2 settembre, giorno del primo anniversario della morte della sua mamma, e solo qualche giorno dopo proprio dal Tevere è riemerso il suo zainetto con dentro gli effetti personali, compresi i documenti.

Anche oggi i Vigili del fuoco, con personale a terra, fluviale e anche con i sommozzatori sta lottando contro il tempo quella dei soccorritori che contano di riuscire a trovare in breve la persona segnalata, nella speranza che il loro intervento sia abbastanza tempestivo da scongiurare conseguenze più serio per il protagonista di questa disavventura.