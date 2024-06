Roma, Alina è stata ritrovata: arriva la notizia tanto attesa

Lieto fine per la storia della giovanissima studentessa scomparsa da Roma lo scorso 16 giugno. Ieri sera è arrivata la notizia tanto attesa. Il suo caso aveva fatto molto clamore e si erano diffusi numerosi appelli per aiutare la famiglia a ritrovarla.

Era scomparsa dal Villaggio Prenestino, a Roma est, Alina, la studentessa di soli 14 anni di cui si erano perse le tracce da più di una settimana. Ieri però, a distanza di giorni segnati da apprensione e angoscia, è arrivata la notizia tanto attesa. La ragazza infatti è stata ritrovata. A darne notizia è stata la trasmissione Chi l’ha visto? che, come la nostra Redazione, si era occupata di lanciare un appello per ritrovarla.

Ritrovata Alina, la ragazza scomparsa dal Villaggio Prenestino a Roma

La studentessa, per cause che restano da accertare, era uscita di casa nel primo pomeriggio di domenica 16 giugno portando con sé solo il cellulare. La 14enne, che era prossima a sostenere gli esami di terza media, non aveva con sé nemmeno i documenti. Tanti, tantissimi gli appelli diffusi sui social e sui media nella speranza di avere notizie della giovane. Ieri poi è arrivata la notizia tanto attesa. Si legge in un post della nota trasmissione di Rai 3: