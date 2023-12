Roma, allaccio abusivo alimentava due abitazioni: denunciati ladri di energia elettrica:

Un servizio straordinario di controllo per trovarsi di fronte a diversi assuntori di stupefacenti, ma anche al furto di energia elettrica. In due avevano realizzati allacci abusivi con i quali alimentavano le proprie abitazioni in via Treviolo a Roma. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia a effettuare controlli sul territorio, nelle zone di Prima Porta, Valle Muricana e Settebagni, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Beccati in dieci con la droga

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di sei persone e di altre 4 segnalate al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività i militari hanno svolto anche controlli su attività commerciali, in particolare sono stati 8 ad essere stati sottoposti a verifiche.

Un 59enne romano sorpreso in sella a uno scooter rubato

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per essere stati trovati in possesso di dosi di droga – in totale 20 grammi di hashish e 10 di shaboo; un 59enne romano è stato denunciato perché sorpreso a bordo di uno scooter, oggetto di furto denunciato il 19 ottobre scorso.

Allaccio abusivo di energia elettrica: due denunce per furto

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Dagli accertamenti gli uomini dell’Arma hanno constatato che venivano illecitamente alimentate due abitazioni in via Treviolo. I due occupanti sono stati denunciati per furto mentre l’allaccio abusivo. Per ristabilire la legalità è intervento il personale della società ‘Areti spa’ che dopo aver messo in sicurezza l’impianto ha anche ripristinato il normale funzionamento.

Controlli intensificati nel periodo delle festività

Nel corso del servizio, inoltre, i Carabinieri hanno identificato in totale 82 persone ed eseguito verifiche amministrative su 35 veicoli. I controlli sul territorio, in questo periodo di feste, vengono intensificati per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire o, eventualmente, reprimere qualsiasi comportamento illecito.