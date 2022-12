Roma, allagato per il maltempo il canile della Muratella

Brutte notizie per il canile della Muratella a Roma, che in queste ore si è visto invadere da acqua e fango per il violento nubifragio abbattutosi sulla Capitale. Come altre attività sparse nel quadrante di Sud capitolino e in quartieri come Ostia, Torrino, Ostiense, Magliana o Villa Bonelli, anche il famoso rifugio per cani è rimasto vittima della furio dell’acqua. Subito i volontari hanno fatto il possibile per contenere i danni, guardando anche alla salute dei quattro zampe.

Allagato il canile di Roma

I volontari del canile della Muratella, descrivono dettagliatamente quali problemi ha conseguito il forte diluvio che ha toccato tutta la zona romana: “Un fiume di acqua e fango. Sono eloquenti le immagini che arrivano dal canile comunale della Muratella, alla Magliana Vecchia. Anche nella struttura che ospita circa 410 cani in cerca di un padrone il maltempo che si è abbattuto in città dalla serata di venerdì ha lasciato strascichi, richiedendo l’intervento esterno dei soccorritori per riportare la situazione alla normalità”.

Proseguono: “In particolare l’acqua ha allagato i settori A e B della struttura che si trova al civico 856 di via della Magliana con l’allagamento che ha interessato sia i rifugi dei cani che la struttura sanitaria del canile. Apprensione nella sala centralina”. I video che hanno fatto circolare su Facebook, sono terribili. Mentre i cani si lamentano per la paura dell’acqua, il fango e probabilmente anche i tuoi con la pioggia, i volontari devono affrontare un fiume di fango all’interno della struttura.

Come dice una volontaria all’interno del centro, “sembra che un fiume abbia straripato”. Eppure la zona, come insegna via della Magliana, è famosa per queste situazioni, parlando di un’area a rischio idrogeologico. I volontari hanno provato ad affrontare ingressi pieni di acqua e fango, muniti di impermeabili e i pochi mezzi a disposizione: palette e scope. Ma come ben plausibile, lì servirebbe un intervento di Enti con pompe di risucchio per l’acqua, sennò la situazione non si riesce a far rientrare.