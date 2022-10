Roma, allarme pacco sospetto fuori l’ambasciata russa: dentro c’erano rifiuti

Roma. Momenti di tensioni ieri presso la sede dell’ambasciata russa, qui è stato trovato un pacco sospetto che sembrava potesse contenere dell’antrace. Subito scattata l’allarme sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono giunti anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico Radiologico).

Leggi anche: Busta con polvere bianca e scritta “antrace” inviata a Cirio

Il contenuto del pacco sospetto lasciato in via Gaeta

Il pacco è stato lasciato nella sede dell’ambasciata sita in via Gaeta, nelle vicinanze della fermata metropolitana Castro Pretorio. Allertati subito i carabinieri, la zona è stata isolata e si è poi provveduto ad aprire il pacco. Diversamente da quanto ipotizzato al suo interno c’erano solamente fogli di giornale, cereali da colazione e spazzatura di vario genere. Molta la paura che fortunatamente si è conclusa con un nulla di fatto.

Le indagini

Non è nota attualmente l’identità dei responsabili del gesto. Per andare in fondo alla faccenda verranno, infatti, analizzate le immagini delle telecamere di video sorveglianza della sede. Nel frattempo gli specialisti del nucleo NbCr analizzeranno accuratamente il contenuto del pacco.