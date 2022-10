Roma, allarme antrace all’ambasciata russa: lanciato un pacco sospetto

Pacco sospetto davanti all’ambasciata Russa a Roma. Stamattina alle 4 e 30 si sono vissuti attimi di terrore per un pacco lasciato in via Gaeta che sembrava poter contenere antrace. Allarme in zona Castro Pretorio, dov’è situata l’ambasciata.

Vigili del fuoco ed esperti corrono sul posto

Ad accorrere sono stati i Vigili del Fuoco provenienti non solo dalla sede centrale della Capitale, ma anche gli specialisti del Nucleare, Biologico, Chimico radiologico, il nucleo Nbcr, per verificare se effettivamente il contenuto di quel pacco fosse pericoloso.

Allarme per il pacco sospetto: arrivano gli esperti

Gli esperti stanno verificando l’eventuale rischio di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. Una eventualità che provocherebbe serie conseguenze ai cittadini, ma anche agli animali oltre che all’ambiente.

Sul caso stanno indagando non solo gli esperti del Nbcr ma anche i carabinieri.