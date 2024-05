Roma, ancora furti nelle scuole a Tor Bella Monaca: l’allarme e l’arrivo della Polizia

Non c’è pace per le scuole a Tor Bella Monaca. Ancora un furto per danni di centinaia e centinaia di euro: ma stavolta ai ladri è andata male: grazie all’intervento della Polizia i malviventi sono stati bloccati e arrestati. La vicenda.

Sono stati fermati intorno a mezzanotte due banditi che avevano messo a segno il furto – l’ennesimo purtroppo – in una scuola nel quartiere di Tor Bella Monaca, una delle zone sicuramente più complesse, sotto tutti i punti di vista, della Capitale. Lui 34 anni, lei 48, entrambi italiani, erano riusciti ad introdursi nei locali dell’IC di Via Acquaroni riuscendo ad asportare una lavagna elettronica.

Arrestati due ladri a Tor Bella Monaca: sorpresi a rubare nell’IC di Via Acquaroni

La loro presenza nella scuola non è però passata inosservata e qualcuno ha allertato il 112: sul posto, in pochi minuti, sono intervenute le volanti della polizia di stato che hanno fermato i due. La coppia di ladri però ha cercato di sfuggire all’arresto opponendosi agli agenti.

Alla fine però sono stati bloccati. L’uomo è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati; recuperata – fortunatamente – la lavagna che è stata così restituita al plesso scolastico. Per quanto riguarda i malviventi invece entrambi sono stati portati in Questura: adesso devono rispondere di furto aggravato, resistenza e danneggiamento.

Notizia in aggiornamento