Roma, ancora guai per Fabiola Moretti: la ‘Regina della droga’ torna in carcere

Di nuovo guai con la droga per Fabiola Moretti. Lei che è in passato era già stata coinvolta in vicende giudiziarie, diventando un nome noto alle cronache per la propria vicinanza agli esponenti della banda della Magliana. L’appellativo ‘Regina della droga’ utilizzato per descrivere la sua personalità è tutt’altro che casuale.

Punto nevralgico per le operazioni di smistamento della banda della Magliana, la donna non solo metteva a disposizione le proprie conoscenze — controllando i traffici di stupefacenti nelle piazze di Roma Sud — ma rimediava anche le sostanze stesse proprio attraverso i suoi contatti, la sua rete. Ora, la ‘Regina’, ha nuovamente guai con la giustizia e, ancora una volta, c’è di mezzo la droga.

Leggi anche: Fabiola Moretti, regina della droga a Roma: ex del boss della Banda della Magliana ora arrestata

Fabiola Moretti torna in carcere: il provvedimento

I Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso il 01.07.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Uff. Esecuzioni Penali. I militari hanno raggiunto e prelevato la donna presso la sua abitazione in via dei Papiri e l’hanno condotta nel carcere di Rebibbia Femminile.

La pena

Qui la la donna dovrà scontare un cumulo di pene pari a 9 anni, 4 mesi 4 e 17 giorni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso commesso nel comune di Roma continuativamente dal 2014 al 2019.