Roma, ancora incendi auto a Casal Bruciato: 3 le auto distrutte dal fuoco la scorsa notte

Proseguono gli incendi auto nel quartiere di Casal Bruciato. Ancora una notte di macchine avvolte dalle fiamme, quella appena trascorsa, tra venerdì e sabato 20 gennaio.

Il ripetersi del fenomeno spaventa e preoccupa i residenti che, ormai, hanno timore a lasciare le proprie auto in sosta, timorosi di trovarla l’indomani, incenerita. Tre nella scorsa notte le automobili bruciate tra via Bergamini e piazza Smith. Fuoco per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, accorsi per spegnere i roghi prima che potessero coinvolgere anche altri mezzi lasciati in sosta o, magari, raggiungere anche fabbricati.

Tre le auto incendiate la scorsa notte

Erano parcheggiate a lato della strada, come molte altre. Non si capisce come sia stato possibile che abbiamo preso fuoco. I proprietari oggi hanno avuto un brutto risveglio, quando hanno trovato i resti dei propri veicoli, quasi completamente divorati dalle fiamme. E non si esclude che anche altre autovetture vicine a quelle incendiate abbiano registrato danni.

Ma restano le domande dei residenti su come sia possibile il ripetersi di questi episodi, visto che nei primi giorni di gennaio altre due erano stati i veicoli divorati dal fuoco e sempre nel quartiere situato nel quadrante di Roma est.

Tanta la paura dei residenti che temono si tratti di incendi dolosi

Per quanto spetti alle forze dell’ordine stabilire la natura dei roghi, resta la paura da parte dei cittadini che si tratti di incendi volontari. Ed è per questo che, già in passato, avevano sollecitato controlli più assidui nel quartiere, per mettere fine a questi fatti che oltre a creare ovvi danni economici, provocano anche un clima di paura a causa del degrado e della possibilità che si tratti di episodi legati alla criminalità. Anche se, al momento, nessuna pista sembra possa essere esclusa.