Roma: anziana si alza dal letto e si trova davanti i rapinatori. Svaligiata la cassaforte

Paura per due anziani rapinati da due uomini con il volto travisato ieri sera a Roma. Ad imbattersi nella coppia dei malviventi è stata la moglie che se li è ritrovati improvvisamente davanti mentre stava andando in bagno. Ripulita, sotto minaccia, la cassaforte: colpo da 4.000 euro.

Si era alzata dal letto per andare in bagno e improvvisamente si è imbattuta in due ladri che erano riusciti ad entrare in casa da una finestra. Momenti di terrore ieri sera nella zona di Roma est per una coppia di coniugi anziani: i due, sotto la minaccia di un piede di porco, sono stati costretti ad aprire ai malviventi la cassaforte. Ingente il bottino, si parla almeno di 4.000 euro tra orologi e gioielli preziosi. L’allarme intorno alle 23.00 di sabato 11 maggio 2024: sul posto è intervenuta la Polizia.

Rapina a Roma in Via Gasperino Caputo: paura per due anziani

A comporre il 112, ancora sotto choc, è stato il marito che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo, in Via Gasperino Caputo, sono arrivate le Volanti della Polizia di Stato che hanno prestato i primi soccorso ai due coniugi anziani (le cui generalità non sono state rese note, ndr).

La coppia ha quindi raccontato agli agenti i momenti di terrore vissuti poco prima. Secondo il racconto fornito, i malviventi sarebbero riusciti ad entrare nell’abitazione passando dall’inferriata di una finestra del salone. Due i soggetti, probabilmente professionisti, in cui si è imbattuta la donna, che si era alzata dal letto per andare in bagno.

Svaligiata la cassaforte

I rapinatori, a quel punto, per impedire alle vittime di chiedere aiuto, li hanno minacciati con un piede di porco costringendoli inoltre ad aprire la cassaforte. All’interno c’erano vari gioielli per un valore stimato di circa 3.000 euro e diversi orologi per altri 1.000 euro. Arraffato il bottino, avvalendosi in questo caso di un cacciavite, la coppia di criminali ha fatto quindi stendere i coniugi a terra, forse per evitare che potessero vedere la direzione di fuga. A quel punto si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Anziani rapinati a Roma ieri sera: le indagini

Del caso se ne stanno occupando ora gli agenti di Polizia del distretto San Basilio. Come detto sembrerebbe che i due rapinatori fossero ben preparati: la testimonianza data dai coniugi parla di due soggetti col volto travisato e con dei guanti indossati per non lasciare tracce. Le indagini pertanto proseguono.