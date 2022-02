Roma, aperitivi ‘no green pass’ a Centocelle: scattano le sanzioni

Dopo il bar ‘no green pass’ di Ostia, che era quasi un ritrovo per tutti quelli contrari alla certificazione verde, sprezzanti delle regole e delle misure messe a punto dal Governo, anche in altre zone di Roma c’è chi nei propri locali ha pensato bene di organizzare aperitivi aperti a tutti. Anche a quelli senza documento verde. E’ il caso di alcune attività in zona Centocelle, che avevano pubblicato sui social una serata ‘No Green Pass’.

Aperitivi ‘No Green Pass’ a Centocelle

Serate ‘no green pass’ pubblicizzate sui social, non certo tenute nascoste. Stiamo in zona Centocelle: è qui che molti locali davano la possibilità alle persone senza certificato verde di entrare e di fare un aperitivo senza problemi, come se non esistessero tutte le misure che gli italiani devono rispettare. In queste attività sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo “Casilino”, che in una di queste hanno trovato all’interno due persone prive di Green Pass, subito sanzionate. Quello che è certo è che le verifiche continueranno e ulteriori accertamenti sono in corso.