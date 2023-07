Roma, apertura anticipata al Tiberis: orari, costi e le attività in programma dell’estate 2023

L’estate è ormai iniziata e con essa sono numerose le strutture pronte ad accogliere i visitatori e regalare loro un rigenerante momento di relax! Non fa eccezione il Tiberis, il parco attrezzato sulla riva sinistra del Tevere, sotto Ponte Marconi. A partire dal 28 giugno scorso e fino al termine della stagione – prevista per il 15 settembre – la struttura è pronta a dar il benvenuto ai clienti con una vasta gamma di iniziative che renderanno la noia solo un lontano ricordo.

Al via la stagione estiva al Tiberis

Infatti, nel parco attrezzato sono presenti campi da beach volley, è stata ripristinata la spiaggia, nonché realizzato un monoblocco prefabbricato e rivestito in legno per i servizi igienici che è accessibile anche a coloro che hanno una ridotta capacità motoria. Tante le zone che compongono l’area:

“Relax” composta da 60 ombrelloni e 90 lettini;

composta da 60 ombrelloni e 90 lettini; “Giochi” con all’interno diversi giochi da tavolo, calcio balilla e tavoli da ping pong;

con all’interno diversi giochi da tavolo, calcio balilla e tavoli da ping pong; “Chiosco bar” deputata a punto ristoro e formato da 40 tavoli;

deputata a punto ristoro e formato da 40 tavoli; “Area wi-fi” per chi studia o lavoro da remoto e illuminata con fari a led.

Insomma, in relazione a quelle che sono le proprie esigenze sarà possibile decidere il luogo che fa al caso vostro.

Gli orari e i costi

Per quel che riguarda gli orari, il Tiberis sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8:00 alle 24:00- dal lunedì al giovedì – e dalle 8:00 alle 01:00 nel fine settimana. La capienza massima della struttura è di 200 persone. L’accesso alla spiaggia e alle aree relax è gratuito mentre gli eventi serali avranno un costo che sarà deciso con l’amministrazione.

Il commento dell’assessore Alfonsi

In merito all’apertura del Tiberis si è espresso anche l’assessore Alfonsi, ecco cosa ha detto: “Come annunciato, l’apertura al pubblico di Tiberis è stata, quest’anno, anticipata a giugno. È stata selezionata una proposta progettuale di alta qualità, riducendo ulteriormente l’impegno finanziario a carico dell’Amministrazione. Grande attenzione è stata posta sull’inclusività e la sostenibilità degli allestimenti, sulle materie prime per la ristorazione, sulla prevenzione degli sprechi alimentari e la destinazione sociale delle eccedenze così come sulla raccolta differenziata dei rifiuti e nel recupero degli oli esausti”.