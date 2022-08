Roma. Appartamento da incubo: cani malati e senza cibo costretti a vivere tra feci e urine (FOTO)

Roma. Vivevano in condizioni disperate, in mezzo a feci ed urine. Ma non solo. Deperiti, con problemi dermatologici. Questa la tremenda situazione in cui sono stati trovati alcuni cani che vivevano all’interno di un appartamento letteralmente da ‘incubo’. Una situazione alla quale, fortunatamente, ieri è stata posta la parola fine grazie all’intervento delle guardie zoofile ambientali Noorsa Roma e della Polizia Locale.

Roma, appartamento da incubo: animali in condizioni estreme

Ieri, su delega della Procura della Repubblica di Roma, le guardie zoofile ambientali Noorsa Roma hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro degli animali presenti in un appartamento da dove proveniva un forte odore di feci ed urine.

operazione della Polizia Locale Roma Capitale XII gruppo della sera precedente. Gli animali immediatamente posti sotto terapia medico veterinaria sono stabili. Gli animali che vivevano all’interno, con problemi dermatologici e forte dimagramento, sono stati portati presso il canile della Muratella dove si sono uniti ai loro “fratelli” a seguito all’della sera precedente. Gli animali immediatamente posti sotto terapia medico veterinaria sono stabili.

Le indagini

Un lavoro d’indagine e coordinazione tra le forze di polizia durato alcuni mesi ed al quale ieri è stata posta la parola fine. Sempre più spesso le Guardie Zoofile Norsaa che operano in polizia Giudiziaria hanno la possibilità di effettuare indagini ed effettuare tutti gli atti di Polizia Giudiziaria al fine di salvaguardare il benessere degli animali.

Gli operatori Noorsa Roma ringraziano anche la Procura della Repubblica che ha dato loro una grande fiducia, nonché la sensibilità che la magistratura sta ponendo nella tutela degli animali. Gli operatori ci tengono infine a ricordare che il Norsaa come missione deve tutelare e tutela gli animali.