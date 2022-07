Muratella: veterinario “scompare” e lascia 600 cani al loro destino

“Non esistono condizioni per operare in scienza, coscienza e nel rispetto delle leggi”. Così si era espresso il dott. Adriano Felli , veterinario, dopo aver presentato le sue dimissioni il 3 giugno scorso dal Canile Sanitario di Muratella, a Roma .

Il 4 luglio – ben cinque giorni prima della scadenza prevista – il veterinario in questione non si è presentato al lavoro, lasciando nel caos il Canile di Roma.

La denuncia – partita dall’AVCPP (Associazione Volontari di Porta Portese) è rimbalzata in questi giorni fra le chat dei gruppi animalisti.

“Da qualche giorno l’assistenza veterinaria presso i due canili di Roma Capitale è totalmente assente – si legge nell’appello inoltrato da un membro del Direttivo che chiede di restare anonimo – Felli e collaboratrice non si sono presentati al lavoro. Gli animali sono abbandonati a loro stessi. A Ponte Marconi restano rinchiusi giorno e notte nei box di cemento nonostante il caldo terrificante, oltre 40 °. Questo è inammissibile!”

Intanto, fino ad oggi, il Comune di Roma – che ha prodotto una manifestazione di interesse in relazione al caso e che entro il 9 luglio doveva fornire, come da prassi, un sostituto (il quale si dovrebbe fare carico di visite, interventi prescrizioni e trattamenti fino al 31 dicembre) – non risponde.