Roma, il canile di Muratella ancora nel ciclone: cucciolo rischia di morire per un colpo di calore

Roma. King è un meticcio di pitbull giovanissimo, di circa 2 anni e sordo dalla nascita. Ha rischiato di morire ed essere l’ennesima vittima di un sistema che non funziona come dovrebbe. Il triste avvenimento, indice ancora una volta del malfunzionamento generale del canile di Muratella, è accaduto nella giornata di sabato scorso, 11 giugno.

In quel giorno, il cane aveva avuto un collasso apparentemente inspiegabile, ma era stato soccorso prontamente dal servizio veterinario ASL che aveva prontamente provveduto a intubarlo per farlo respirare, disponendo al tempo stesso il ricovero immediato in clinica.

Il prelievo del cucciolo e il trasporto ”non idoneo”

King, quindi, è stato prelevato dalla ditta Pet in Time – convenzionata con la ASL – e portato presso la clinica veterinaria convenzionata con il Comune di Roma. Il giorno successivo, la domenica, il cane era pronto per le dimissioni quindi lo avevano affidato a un mezzo della società Liasa – convenzionata con il Comune – alle ore 16.00 per riportarlo in canile.

L’orario, di per sé, in considerazione del periodo dell’anno e delle relative temperature, era molto poco indicato per il trasporto. Ad ogni modo, una volta arrivato a Muratella, dopo un’ora di viaggio, il cane però è apparso in condizioni gravissime.

Gli effetti pesantissimi del colpo di calore