Roma, approfitta del suo ruolo per abusare dei giovani volontari: arrestato presidente di una Onlus

Minacciava di farli uscire dall’associazione e si faceva forte del suo ruolo per abusare sessualmente, ed anche più volte al giorno, dei giovani volontari. Una storia di violenze che vede al protagonisti diversi ragazzini. Ad abusare di lui il presidente dell’associazione di volontariato, questa la confessione che una ragazza ha fatto alla propria psicologa riguardo quanto raccontatole dal suo amico. Un confessione che la professionista ha poi riportato agli agenti di polizia di Marino le cui indagini hanno permesso di ricostruire i dettagli della vicenda e arrestare l’uomo. Quest’ultimo era il presidente della sede di un’associazione nazionale di volontariato di Roma, nel quartiere Appio Tuscolano. Purtroppo la violenza da lui posta in essere non sarebbe l’unica. A riportare la notizia il Messaggero. il presidente dell’associazione di volontariato, questa la confessione che una ragazza ha fatto alla propria psicologa riguardo quanto raccontatole dal suo amico. Un confessione che la professionista ha poi riportato aglile cui indagini hanno permesso diQuest’ultimo era ildella sede di un’nel quartiere. Purtroppo la violenza da lui posta in essere non sarebbe l’unica. A riportare la notizia il Messaggero.

Stupro di Latina, il sospettato molestatore con un passato tra abusi sessuali, aggressioni a 3 ex fidanzate e furti

Abusi sessuali verso i giovani volontari

Violenza sessuale continuata, questa l’accusa della quale dovrà rispondere l’uomo, romano di 50 anni, che stando alle indagini avrebbe abusato di una decina di giovani volontari. Finito n carcare, pesante le accuse a suo carico in quanto l’aguzzino avrebbe costretto i ragazzi – tutti maschi con un’età dai 16 a 18 anni– ad avere rapporti sessuali con pressioni psicologiche e ricatti. Per raggiungere i suoi scopi, talvolta l’uomo approfittava del proprio ruolo minacciando la vittima di turno di cacciarla dall’associazione mentre in altre occasioni si approfittava di loro durante gli incarichi educativi approfittando della condizione di necessità della vittime che magari in quello specifico momento avevano bisogno di quel percorso di volontariato per il loro futuro.

L’arco temporale

Stando alle indagini degli inquirenti gli abusi sessuali sarebbero stati posti in essere negli ultimi due anni ma non si esclude che tali condotte siano state perpetrate per un periodo più lungo. Per lo più, le violenze si consumavano nell’associazione del presidente e stando ai racconti delle vittime – che ora stanno seguendo un percorso psicologico – l’uomo costringeva i ragazzi “ad avere rapporti anche più volte al giorno”.

L’immagine della persona perbene

Nel corso del tempo l’uomo si era inoltre costruito un’immagine ben precisa e mai nessuno si sarebbe aspettato quanto accadeva tra le mura dell’associazione: “una persona insospettabile che guadagnava subito la fiducia dei giovani, particolarmente attratto dai ragazzi, ma con eleganza, quasi magnetico”. Una persona di primo acchito insospettabile ma che in realtà celava ben altre verità e che adesso dovrà rispondere dei propri comportamenti davanti al giudice.