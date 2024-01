Roma, armata di ascia crea il panico alla stazione della Metro di San Giovanni

Ha creato il panico nella stazione della metropolitana San Giovanni a Roma. Armata di ascia, una donna ha prima infastidito diversi passeggeri che si trovava all’interno della fermata della metro, poi ha inveito contro il personale di vigilanza in turno brandendo l’accetta. Non solo minacce ma anche danneggiamenti, perché a un certo punto la donna ha iniziato a colpire con quell’attrezzo il corrimano della scala d’ingresso della stazione. Un gesto che, inevitabilmente, ha accresciuto i timori di quanti hanno assistito alla sequenza dei fatti.

Tanti i viaggiatori che hanno dato l’allarme al 112

Le tante persone presenti hanno temuto per la propria incolumità e per quella degli addetti alla vigilanza intervenuti per cercare di riportare alla ragione la donna, al punto da aver chiesto immediatamente aiuto al numero unico d’emergenza, il 112. In breve si sono precipitati sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

La donna è stata disamata da un addetto alla vigilanza e denunciata dai Carabinieri

I militari sono riusciti a bloccare la donna che, nel frattempo, era stata disarmata da un addetto alla vigilanza. La donna è stata identificata dai militari, si trattava di una cittadina bulgara di 32 anni e nei suoi confronti è stata redatta informativa di reato inviata all’Autorità giudiziaria. La 32enne è stata, infatti, denunciata in stato di libertà per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati.