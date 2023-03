Roma, arriva in parlamento la proposta di una commissione d’inchiesta sul degrado della Capitale

Roma. È giunta all’attenzione del Parlamento la proposta di istituire una Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di degrado delle grandi città e delle loro periferie. La proposta è stata, inoltre, già approvata all’unanimità nella commissione affari costituzionali. Uno dei primi a muoversi in tale direzione è stato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio ma la misura ha raccolto un certo consenso anche da parte di altre personalità, di differente colore politico, quali: Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi- Sinistra), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Andrea De Maria (Partito Democratico).

La commissione parlamentare di inchiesta sul degrado di Roma (e non solo)

Spesso, ahimè, si associa la parola degrado alla città di Roma per focalizzare l’attenzione sulle problematiche che, da diverso tempo, attanagliano un territorio così meraviglioso e ricco di storia. Uno dei problemi maggiormente sentiti dalla cittadinanza è senz’altro rappresentato dai rifiuti, cumuli di immondizia e sacchetti di vario genere sono, infatti, visibili in diverse parti della città e non rappresentano certamente il migliore dei biglietti da visita né per i cittadini né tantomeno per i turisti. In merito, resta accesa la discussione sul termovalorizzatore che se da un lato risolverebbe – in parte – le problematiche suddette, dall’altro la sua presenza non trova piena accoglienza nella cittadinanza e non solo.

La tutela delle periferie

Ora, la proposta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul degrado di Roma ma in generale anche su quello delle altre metropoli della Penisola, nasce dall’esigenza di salvaguardare, di tutelare, anche le zone periferiche delle città che spesso rispetto al centro, maggiormente attrattivo per i turisti, passano in secondo piano. La commissione, dovrà quindi trattare il macro tema della sicurezza in riferimento ‘ai livelli di integrazione e di inclusione, alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all’incidenza della criminalità e all’adeguatezza dei presidi per il controllo del territorio e la garanzia della sicurezza, alla presenza di infrastrutture sociali’. Tale, complesso lavoro sarà svolto in sinergia con il primo Cittadino Roberto Gualtieri ma anche con l’aiuto delle istituzioni, delle forze di polizia e delle associazioni.