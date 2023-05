Roma, arriva PLATEasy: cos’è e come funziona l’app per trovare parcheggio

Si sa, trovare parcheggio a Roma, così come in qualsiasi altra grande città, non è una cosa semplice. Ora però le cose potrebbero cambiare in positivo. A venire in aiuto agli automobilisti un’ applicazione che, per l’appunto, permetterà loro di trovare parcheggio in modo più semplice e veloce. L’app in questione si chiama PLATEasy, ecco cos’è e come funziona.

Come funziona l’app che permetterà di trovare parcheggio

Aggiornamenti utili per i romani alla ricerca di parcheggio, questa l’intuizione alla base dell’applicazione che permetterà a molti cittadini di ridurre i tempi di ricerca di un posto per la propria auto. Ad esempio, quando un veicolo starà per lasciare un determinato luogo arriverà a tutti gli utenti iscritti al servizio una notifica che permetterò così di venire a capo di un annoso problema, nonché di ridurre l’inquinamento. Il progetto PLATEasy comincerà dal quartiere Prati di Roma per estendersi poi, entro il 2023, alla città di Milano. Se si considera che nella Città Eterna ogni abitante impiega 35 minuti in media ogni giorno per trovare parcheggio, il progetto pocanzi menzionato potrebbe davvero rappresentare una preziosa quanto interessante novità.

Il funzionamento

PLATEasy è la prima piattaforma social basata sulla targhe che, a portata di click, riduce il tempo per trovare parcheggio. In particolare, l’app permette di avvisare altri utenti quando si libererà un posto in strada. Inoltre, è anche possibile localizzare e segnalare un parcheggio libero. In questo modo chi avvisa guadagna reputazione all’interno dell’app e chi viene avvisato non perde tempo, riducendo di conseguenza anche le emissioni per l’ambiente, in un circolo virtuoso che in fin del conti fa bene a tutti.

Ma non solo. L’app permette di comunicare con un automobilista attraverso il numero di targa per esempio per informarlo che ha terminato la ricarica elettrica, che ha una gomma bucata o qualsiasi altro inconveniente. L’app è disponibile su iOs e Android, permettendo inoltre agli iscritti di accedere ad una serie di premialità quali ad esempio la possibilità di accumulare un credito spendibile nel quartiere grazie ad una collaborazione commerciale con diverse attività della zona.