Costruiscono cancelli e tettoie per parcheggiare le auto: blitz a Tor Bella Monaca per smantellare il parcheggio abusivo

Cancelli e tettoie abusive per posteggiare le auto sotto i palazzi in una zona pubblica di Roma. I fatti a Tor Bella Monaca, dove questa mattina Carabinieri e Polizia di Stato hanno effettuato un blitz per smantellare il parcheggio abusivo che da mesi è attivo nel quartiere, più precisamente in via dell’Archeologia.

Parcheggio abusivo a Tor Bella Monaca per cinque auto

Il parcheggio abusivo, costruito in una delle zone principali dello spaccio a Tor Bella Monaca, era stato messo su con tre tettoie e tre cancelli scorrevoli dipinti di giallo e rosso, i colori della città di Roma. Quanto basta per fare spazio e lasciare posto a cinque automobili davanti a tre civici, su suolo di proprietà di Roma Capitale.

La situazione era già stata denunciata a febbraio e oggi, finalmente, le forze dell’ordine sono intervenute con la questura di Roma e la Prefettura che hanno coordinato l’operazione. Non è la prima volta che un blitz simile avviene a Tor Bella Monaca: già nel 2020 le tettoie erano state smantellate.

Blitz delle forze dell’ordine in via dell’Archeologia

Sul posto sono giunte pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia di Roma Capitale, che hanno proceduto a denunciare ignoti per gli abusi edilizi perpetrati e stanno seguendo i lavori in ottemperanza alla determinazione dirigenziale di demolizione emessa dal municipio di zona. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, impegnati nel secondo sgombero in poche ore dopo quello di ieri a San Basilio.