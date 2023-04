Spari a Roma nella notte: la banda tenta il colpo al distributore di benzina

Roma. Spari. Colpi di pistola nella notte, deflagrati contro un’Audi nera a bordo della quale c’erano tre banditi in fuga dopo un tentativo di rapina presso un distributore di benzina in zona Porta di Roma. Sono stati colti alla sprovvista da un vigilante che li ha messi in fuga prima che potessero portare a termine il loro colpo.

Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enne

Spari nella notte: banda tenta il furto al distributore di benzina

Quando il vigilante si è trovato a passare da quelle parti, ha notato subito qualcosa che non andava: un’auto nera, del tipo Audi, parcheggiata in corrispondenza del distributore di carburante di via Casale Redicicoli, zona Porta di Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 2.00 di notte del 31 marzo scorso, quando con l’aiuto di uno strumento elettrico, 3 banditi stavano cercando di portare a termine il loro colpo nei confronti della pompa di benzina, intenti nello scassinare la colonnina corrispondente. Il vigilante non ci ha pensato due volte, dopo aver intuito cosa stesse accadendo, e così si è avvicinato per fermare tutta la dinamica. Alla vista della guardia, i rapinatori hanno velocemente abbandonato i loro intenti loschi e si sono diretti verso la loro vettura che era parcheggiata nei pressi per guadagnarsi la fuga.

Il vigilante spara contro l’Audi in fuga

A quel punto la dinamica si è fatta concitata, perché forse i rapinatori hanno opposto resistenza, o hanno cercato di puntare il vigilante con la loro auto, motivo per il quale questi ha sparato due colpi per farli desistere, di avvertimento. Dopo gli spari, i ladri si sono completamente dileguati, a boro dell’Audi incriminata verso il Raccordo Anulare. Dopo la dinamica, è stato immediatamente richiesto l’intervento al 112 a Porta di Roma, e quindi sono arrivate le volanti e gli agenti. Dopo la testimonianza del vigilante, i poliziotti hanno proceduto con la raccolta degli indizi, acquisendo anche le immagini di videosorveglianza del distributore di carburante. Ora è caccia alla banda di rapinatori che, per il momento, è rimasta a bocca asciutta.