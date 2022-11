Roma, attimi di paura nella farmacia del III Municipio: “Ho una pistola, datemi l’incasso”

Paura ieri, mercoledì 9 novembre 2022, in una farmacia nel III Municipio di Roma. Un rapinatore solitario è entrato nell’attività intorno alle 12.30 intimando al dipendente di farsi consegnare l’incasso. Dopodiché, con il bottino, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

Rapina nella Farmacia di Viale Cesco Baseggio

La zona è quella di Casale Nei, non distante dal quadrante di Serpentara, nel III Municipio. L’uomo, con volto travisato, ha fatto irruzione nella farmacia di Viale Cesco Baseggio minacciando verbalmente il farmacista: “Ho una pistola, consegnatemi l’incasso”. L’arma, in realtà, secondo le testimonianze poi raccolte dalla Polizia allertata e giunta nel frattempo sul posto, non è mai stata mostrata ma chiaramente, in quella concitata situazione, nessuno si è azzardato a capire se si trattasse o meno di un bluff. Ad ogni modo, ottenuto quanto voleva (magro il bottino, attorno ai 200 euro), il rapinatore si è dileguato. Le indagini per rintracciarlo sono tuttora in corso.

Foto di repertorio