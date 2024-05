Roma, attivisti di Ultima Generazione imbrattano e si “incollano” alle vetrine dei negozi in Via del Corso | FOTO

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma, imbrattati alcuni negozi in Via del Corso. Alcuni attivisti si sono addirittura incollati le mani ai vetri. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, 6 i fermati.

Non c’è due senza tre. Per il terzo giorno consecutivo gli ambientalisti dell’ormai noto gruppo Ultima Generazione hanno messo in piedi – l’ennesima – azione dimostrativa a Roma. Dopo Piazza Vittorio (domenica) e soprattutto gli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico (ieri), oggi è toccato alla centralissima Via del Corso. Nel mirino degli attivisti in questo caso sono finiti alcuni negozi, imbrattati con colla e vernice di colore arancione.

Imbrattati negozi in Via del Corso: nuovo blitz ambientalista di Ultima Generazione a Roma

L’iniziativa è scattata intorno alle 11.00 di oggi, martedì 14 maggio 2024. I manifestanti hanno preso di mira tre negozi di Via del Corso dislocati in corrispondenza del civico 477, tra cui la Nike e Foot Locker. Secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione alcuni attivisti avrebbero imbrattato tre vetrine con della vernice arancione, mentre altri si sarebbero letteralmente incollati le mani ai vetri dei negozi. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha fermato in tutto sei persone portate poi in Questura per l’identificazione. La loro posizione è ora al vaglio.

Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina