Roma: blitz di Ultima Generazione agli Internazionali, due match sospesi. Fischi dal pubblico: “Scemi, scemi”

Blitz di Ultima Generazione agli Internazionali di Tennis in corso a Roma. Alcuni manifestanti hanno fatto il loro ingresso sul campo da gioco costringendo l’arbitro ad interrompere uno dei match in corso. Fischi e qualche insulto dagli spalti, cosa sta succedendo.

Ultima Generazione, gli attivisti per il clima “irrompono” agli Internazionali di Roma e fanno interrompere un primo match (quello in corso tra Kays e Cirtstea, valido per il tabellone femminile, ndr) e poi un secondo. Mentre alcuni lanciavano dei coriandoli in campo, altri hanno inscenato una protesta sugli spalti. Gli ambientalisti sono stati quindi bloccati e portati fuori. Fischi e insulti sono piovuti dagli spalti per l’inatteso fuori programma.

Attivisti interrompono gli Internazionali di Roma, cosa è successo

Stamattina alle 11.55 le partite di tennis di Torneo di Tennis ATP al Foro Italico, del doppio maschile tra Gonzalez/Roger-Vasellin e Arevalo/ Pavic al Campo 12, e del singolare femminile tra Keys e Cirstea al Campo Pietrangeli, sono state interrotte da 11 persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione. Quattro persone sono scese nei campi campo, lanciando dei coriandoli, mentre che altre persone tra gli spettatori hanno preso parola per richiamare il pubblico all’emergenza climatica, sociale e democratica che sta attraversando il nostro paese. Una persona tra il pubblico si sono incollate i piedi sulla gradinata. Alle 12.03 sono arrivati la sicurezza privata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La sicurezza privata degli APT Internazionali d’Italia ha trascinato fuori malamente una delle persone sugli spalti. L’interruzione delle partite è durata oltre 45 minuti.

