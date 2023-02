Roma, autista Atac fa inversione a ‘U’ e danneggia il bus: il video diventa virale (VIDEO)

Una distrazione o un azzardo ha messo in pericolo i passeggeri dell’autobus e danneggiato il mezzo, ora è caccia all’autista che ha provocato il danno. È successo qualche giorno fa sulla linea numero 916 che attraversa il XIII Municipio, città del Vaticano, Villa Borghese e raggiunge piazza Venezia. Il conducente del bus ha sbagliato strada e ha deciso di fare una manovra azzardata… forse troppo. È salito sul marciapiedi per fare una inversione di marcia e ha danneggiato il mezzo Atac, provocando sicuramente anche spavento tra i passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento.

Il video della manovra è diventato virale

Qualcuno ha seguito la sequenza da un balcone e lo ha anche filmato, facendo finire il video su Instagram. Una ripresa postata su Welcome to favelas diventata virale che ha scatenato commenti tra i cittadini. “All’Atac se sei normale non ti prendono a lavorare” scrive qualcuno. E altri: “Ho visto gente fare la stessa manovra con una Smart” e ancora: “Sembro io quando me fregavo i pullman a GTA”. Insomma sono tante le critiche che si sono susseguite, ma c’è stato anche chi ha cercato di esprimere comprensione per il conducente: “Non vi è mai capitato di sbagliare strada?”.

Atac sulle tracce del conducente

Sta di fatto che una cosa del genere non può passare inosservata da parte di Atac che sta cercando il guidatore. E sarà questione di poco visto che si conosce il numero del bus e l’ora in cui l’incidente è avvenuto. Sicuramente rischia una multa. Poi chissà…

Purtroppo di stranezze alla guida degli autobus di linea a Roma, nell’ultimo periodo, se ne registrano tante. Un autista è stato filmato mentre guardava la partita, un altro mentre fumava. Episodi che preoccupano soprattutto perché si tratta di fatti che mettono in pericolo non solo i passeggeri del mezzo pubblico, ma anche i conducenti degli altri mezzi presenti in strada oltre ai pedoni.