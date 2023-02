Roma, paura nel deposito Atac: custode minacciato e rapinato da banditi armati

Paura l’altra notte nel deposito Atac di Tor Vergata a Roma per il custode della struttura. L’uomo è stato aggredito, minacciato e infine rapinato da almeno due banditi armati. Il colpo lampo in piena notte: la vittima, classe 1979, ha consegnato ai malviventi tutto quello che aveva con sé, nello specifico due smartphone e il portafogli. I banditi, che evidentemente speravano di mettere assieme un bottino più cospicuo, alla fine hanno fatto razzia degli oggetti smarriti custoditi all’interno del locale prima di svanire nel nulla.

Rapina negli Uffici Atac di Tor Vergata a Roma

Il tutto è successo intorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì. La coppia di malviventi, che indossava un gilet di colore giallo, una volta introdottasi nel deposito Atac di Via di Tor Vergata ha raggiunto l’Ufficio dell’Ispettore dove si trovava il custode. L’obiettivo, probabilmente, era quello di costringere il lavoratore sotto la minaccia della pistola a farsi consegnare il denaro eventualmente presente nella struttura o comunque altri oggetti di valore. Ma non trovando nulla di tutto questo i due alla fine se la sono presa con il custode portandogli via portafogli e cellulari. Poi hanno arraffato diversi oggetti smarriti e sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sul posto, allertata dallo stesso custode, è giunta la Polizia di Stato. L’uomo, di 44 anni, nonostante lo choc per l’aggressione subita è stato trovato in buone condizioni. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza che verrà incrociata con i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La speranza è quella di ricavare elementi utili al fine di rintracciare i malviventi. Da capire anche se vi siano stati o meno eventuali altri complici che hanno partecipato al colpo. Le indagini e gli accertamenti in tal senso proseguono.

