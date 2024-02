Roma baby-pusher in azione, due fratelli nascondevano in casa oltre 1 chilo di droga: arrestati

Due giovanissimi fratelli romani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, ieri sera, martedì 27 febbraio, hanno arrestato in flagranza, due fratelli di 15 e 17 anni, poiché trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga e di soldi che potrebbero essere il provento dell’attività di spaccio.

Li tenevano d’occhio da un po’. I militari avevano sospetti sui movimenti dei due fratelli e, al termine dell’attività info-investigativa mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato l’abitazione dei due minorenni dove hanno fatto scattare una perquisizione.

La perquisizione che ha portato al ritrovamento dell’ingente quantitativo di droga

Ricerche brevi quelle degli Uomini dell’Arma che in quella casa hanno trovato e sequestrato 670 grammi di cocaina, 590 grammi di hashish e 80 grammi circa di marijuana, nonché la somma contante di circa 10.500 euro, ritenuto il provento dell’attività illecita. Un rinvenimento sufficiente a incastrare i due ragazzini che sono finiti in manette.

Il Gip ha convalidato l’arresto di entrambi

Il caso è finito in mano alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma che ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, per entrambi i fratelli minorenni la convalida dell’arresto e l’applicazione, rispettivamente, della misura cautelare della custodia in un istituto penitenziario minorile e del collocamento in comunità.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.