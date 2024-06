Roma: badante picchia selvaggiamente l’anziano e lo riduce in fin di vita

Vicenda scioccante che arriva da Roma. Un signore ultranovantenne è stato ridotto in fin di vita dall’uomo che era stato assunto per prendersi cura di lui: adesso è in gravissime condizioni. Arrestato il badante.

Lo ha picchiato senza motivo, accanendosi su di lui con una ferocia inaudita. Così un ‘vecchino’ di 94 anni è finito in gravissime condizioni in Ospedale e adesso sta lottando tra la vita e la morte. A ridurlo in queste condizioni è stato il badante, che era stato assunto pochi giorni prima. Il ragazzo, straniero, 31 anni, avrebbe dovuto accudirlo: e invece, per cause in fase di accertamento, lo ha quasi ammazzato.

Tentato omicidio a Roma: badante picchia l’anziano che doveva assistere

L’uomo infatti, assunto da qualche giorno come badante di un anziano signore 94enne, è gravemente indiziato di averlo picchiato violentemente, al punto da provocargli lesioni gravissime in tutto il corpo. Frattura delle vertebre lombari, frattura delle costole, frattura del cranio e perforazione del polmone. Un’aggressione brutale, contro una persona chiaramente in grado di non difendersi.

Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il figlio dell’anziano che, trovando il papà ferito, ha chiesto aiuto al 112. L’anziano è stato quindi soccorso dal 118 e trasportato con la massimo urgenza in codice rosso presso l’Ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora in prognosi riservata, in terapia intensiva. Purtroppo, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, resta in pericolo di vita.

Arrestato il badante

In arresto invece il badante. Si tratta di un ragazzo di 31 anni dello Sri Lanka. Quando i Carabinieri sono intervenuti in Via Mengarini, in zona Portuense, dove abita l’anziano, lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psicofisica per l’abuso di alcol. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico i Militari (della Stazione di Roma Porta Portese, ndr) lo hanno sottoposto a fermo e tradotto presso il carcere di Regina Coeli. Deve rispondere di tentato omicidio. Il Gip del Tribunale di Roma nelle scorse ore ha convalidato il fermo ed ha confermato il provvedimento nei suoi confronti.