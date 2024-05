Tentato omicidio a Colleferro, lite condominiale sfocia nel sangue: accoltellato 38enne

Ha colpito il rivale con cui stava discutendo, follia alle porte di Roma nella zona di Colleferro. Un uomo di 38 anni è finito in Ospedale in gravi condizioni; ferito anche l’aggressore che dopo i fendenti sferrati alla vittima si è auto-lesionato. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Follia stamattina a Colleferro, in provincia di Roma, dove un uomo è finito accoltellato a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. Protagonisti della discussione due persone residenti nello stesso condominio che, a quanto pare, già in passato avevano avuto altri diverbi. Stamattina però, per cause ancora in fase di accertamento, la situazione è degenerata.

Uomo accoltellato a Colleferro: è grave

La vittima dell’aggressione è un uomo di 38 anni. A colpirlo, con i fendenti che lo hanno raggiunto alla gola e all’addome, è stato un 62enne che poco dopo si è provocato delle lesioni in varie parti del corpo. Entrambi sono stati soccorsi e portati in Ospedale: il 38enne è giunto presso il locale nosocomio in gravi condizioni sebbene vigile all’arrivo presso il Pronto Soccorso.

Anche l’aggressore ha avuto bisogno delle cure mediche: in questo momento l’uomo si trova ricoverato in una struttura sanitaria costantemente piantonato dagli agenti di Polizia. L’aggressione si è consumata attorno alle 10.30 di oggi, lunedì 27 maggio 2024, all’interno di uno stabile situato in Via Achille Grandi. Adesso la posizione del 62enne è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Ipotesi tentato omicidio

Ad ogni modo per ora, considerando il quadro emerso dai primi accertamenti svolti dagli investigatori, si potrebbe ipotizzare a carico dell’uomo quale ipotesi di reato quella del tentato omicidio. Da capire anche le reali motivazioni alla base del gesto e cosa possa aver fatto scattare la furia del 62enn. Il punto di partenza sarà dunque il rapporto tra i due considerando che, come detto, non era la prima volta che erano arrivati a discutere. Poi però, oggi, il litigio è andato ben oltre, finendo nel sangue.

