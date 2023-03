Roma, banda del buco in azione: colpo grosso in gioielleria, bottino da oltre 70mila euro

Roma. Un colpo da manuale quello messo a segno da una banda di ladri che, tra oro e diamanti, si è portata a casa la bellezza di oltre 70mila euro. I malviventi hanno agito di notte seguendo un piano ben architettato e che ha permesso poi loro di scappare indisturbati con il lauto bottino. Al momento l’identità dei ladri non è nota. In corso le indagini da parte della Polizia al fine di consegnare i responsabili alla giustizia.

Roma, furto nella notte al deposito Ama: rubate le chiavi di 10 furgoncini, caccia ai malviventi

Il lauto furto nella gioielleria, rubati oltre 70mila euro

I fatti sono avvenuti nella notte dello scorso 26 marzo. Siamo in via Gioberti 55, qui una banda di ladri ha preso di mira un’ oreficeria riuscendo a mettere a segno un colpo che gli ha fruttato la bellezza di oltre 70mila euro. Quando i titolari dell’esercizio si sono accorti dell’accaduto era ormai troppo tardi, i malviventi si erano infatti dileguati facendo perdere le proprie tracce. I ladri hanno agito indisturbati a notte fonda. Poi, l’indomani mattina, l’amara sorpresa. L’identità dei malviventi non è nota. Sono in corso le indagini da parte della Polizia, commissariato Esquilino, al fine di restituire i ladri alla giustizia.

Il piano di azione

Un colpo ben studiato quello messo a segno dalla banda che, a seguito di numerosi sopralluoghi, si è resa conto che c’era la possibilità di intrufolarsi nell’oreficeria passando attraverso un vicino albergo. In particolare, la banda ha adocchiato un hotel in via di ristrutturazione sito in via Principe Amedeo, all’angolo con via Gioberti, luogo in cui si è consumato il furto. Così, una volta introdotti nei locali dell’hotel hanno praticato un foro sul pavimento per poi calarsi con una corda direttamente nell’ampia vetrina dell’oreficeria. Una volta dentro hanno fatto razzia di quanto ci fosse all’interno portandosi a casa, tra oro e diamanti, la bellezza di 70 mila euro.

Le indagini

Messo a segno il colpo la banda si è dileguata. La mattina dopo, intorno alle 10, l’amara sorpresa da parte dei titolari dell’esercizio che hanno poi fatto scattare l’allarme, anche se ormai era troppo tardi. I ladri non hanno lasciato traccia del loro passaggio ma le indagini della Polizia, della vicenda se ne stanno occupando gli agenti del commissariato Esquilino, proseguono.