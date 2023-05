Roma, banda del ‘fast food’ prende di mira 3 ‘Old Wild West’: portata via la cassaforte

Hanno preso di mira la catena degli Old Wild West in giro per Roma. Nel giro di una notte hanno tentato di mettere a segno tre colpi in altrettanti esercizi commerciali della nota catena commerciale: uno in via Bernardino Alimena, un altro in via Aurelia e l’ultimo in via Nomentana. Si è trattato di due tentati furti e di uno messo a segno.

Tre i furti, tentati o consumati, ai danni della catena Old Wild West’

Tutto è successo nelle primissime ore di domenica 14 maggio. Il primo fast food preso di mira è stato quello di via Bernardino Alimena, in zona Romanina. I ladri, dai primi accertamenti svolti dalla Polizia che sta indagando sui tre episodi, in questo caso sembra siano anche riusciti a entrare nel negozio, ma una volta che l’allarme ha iniziato a suonare hanno preferito farsela a gambe per evitare di essere beccati.

Messo a segno il colpo sull’Aurelia

A seguire hanno raggiunto l’Old Wild West sull’Aurelia, sono riusciti anche in questo caso a intrufolarsi nell’esercizio commerciale dalla porta posteriore e, una volta dentro, hanno portato via la cassaforte con i soldi all’interno. Il gestore del fast food ancora non ha quantificato l’ammanco di denaro, Le indagini sono, anche in questo secondo caso, ancora in corso.

Nel terzo caso non hanno trovato soldi

Il terzo negozio della catena, preso di mira da ladri è stato quello situato in via Nomentana, anche in questo caso sono riusciti a entrare, ma non hanno trovato i soldi e se ne sono dovuti andare a mani vuote. Ora le indagini della Polizia stanno cercando di fare luce su questa banda del ‘fast food’ che ha tentato di razziare tre esercizi commerciali nel giro di una manciata di ore. Forse, però, non hanno tenuto nella dovuta considerazione la presenza del sistema di videosorveglianza in tutti e tre i locali. Agli investigatori non resta che cercare di estrapolare dalle immagini l’identikit dei ladri.