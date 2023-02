Roma, Bashkim Pasmaciu scomparso da 3 giorni nella stazione della metro

Roma. Momenti di apprensione per la famiglia di Bashkim Pasmaciu, un uomo di 73 anni scomparso dallo scorso 3 febbraio. Il 73enne è originario di Tirana e dallo scorso venerdì ha fatto perdere le proprie tracce. L’ultimo rinvenimento è stato effettuato nella fermata metro Subaugusta. Subito scattato l’allarme anche l’associazione Penelope Lazio ODV ha lanciato un appello affinché l’uomo possa esser presto ritrovato e riabbracciare la propria famiglia.

L’identikit di Bashkim Pasmaciu

L’uomo si è perso lo scorso tre febbraio alle ore 19.30 nella fermata metro Subaugusta. Il 73enne è leggermente claudicante, alto 165 centimetri e nel momento della scomparsa indossava degli occhiali fotocromatici, un giubbino blu con cappuccio, felpa bianca, tuta blu, scarpe da ginnastica gialle Timberland. Di corporatura robusta, Bashkim Pasmaciu ha i capelli corti bianchi ed occhi neri. Momenti di paura e preoccupazione per la sua famiglia che lo sta cercando disperatamente. Attualmente non c’è traccia del 73enne ma chiunque avesse segnalazioni o informazioni può contattare il 112 o il Pronto Penelope al numero: 3396514799, anche via WhatsApp. Le zone maggiormente attenzionate sono le stazioni ferroviarie, le stazioni metropolitane, stazioni dei pullman e il centro di Roma.